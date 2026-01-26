كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

تنتشر الأزمة القلبية بشكل كبير ولا تعرف سناً، فأصبحت تصيب الشباب بشكل مفاجئ نتيجة نمط حياة غير صحي، لتصبح خطراً يهدد حياة الجميع وقد تختلف أعراض جلطة القلب عند النساء عن الرجال في بعض العلامات التي تحدث أثناء أصابة المريض بالأزمة القلبية.. فكيف تكتشف أنك مصاب بجلطة في القلب؟ وماهي الأعراض التي تظهر على المريض عند الإصابة بأزمة قلبية؟

كيف تحدث جلطة القلب؟

تحدث النوبة القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب.



وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية، وأثناء النوبة القلبية، تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم.

كيف تبدأ الأزمة القلبية؟



بداية الجلطة القلبية تتمثل في شعور مفاجئ بـ ألم أو ضغط شديد في وسط الصدر أو يساره، قد يمتد إلى الذراع، الظهر، الرقبة، الفك، أو البطن، مصحوبًا بـ ضيق في التنفس، تعرق، غثيان، دوخة، وإرهاق شديد.

قد تبدأ الأعراض خفيفة وتتطور، وهي علامة تستدعي طلب المساعدة الطبية فورًا لأنها تدل على انسداد شريان يمنع وصول الدم للقلب.

أعراض ما قبل الأزمة القلبية

أعراض ما قبل الأزمة القلبية تتضمن ضيقاً في الصدر، وألماً يمتد للذراع، الظهر، الرقبة، الفك، أو المعدة، بالإضافة إلى ضيق التنفس، تعرق بارد، غثيان، دوخة، وتعب شديد غير مبرر؛ وقد تختلف الأعراض بين الرجال والنساء، لذا يجب طلب المساعدة الطبية فوراً عند الشك بوجود نوبة قلبية.

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟



يشعر المريض بألام بالصدر مستمرة، وهذا الألم يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع، ويصاحبه الشعور بألم يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

قبل جلطة القلب قد تُواجه صعوبة في التقاط أنفاسك أثناء القيام بأي نشاط بدني كالمشي مثلًا، وربما يحدث ذلك أثناء استلقائك على السرير أحيانًا.

من الأعراض الأخرى التي تنذر بحدوث جلطة القلب، الشعور بالتعب والإرهاق المستمر عند القيام بأي نشاط بدني، وعادة ما يستمر هذا العرض لعدة أيام دون وجود سبب واضح.

أعراض جلطة القلب عند النساء

أعراض الجلطة القلبية قبل حدوثها عند النساء قد تكون غير نمطية وتتضمن تعباً شديداً ومفاجئاً، صعوبة في التنفس، اضطرابات في النوم، آلام في الظهر أو الفك أو الرقبة، غثيان، دوخة، تعرق بارد، أو حرقة في المعدة، وغالباً ما تسبق النوبة الفعلية بأيام أو أسابيع، ويجب عدم تجاهل هذه العلامات والبحث عن مساعدة طبية فوراً.

أعراض مبكرة وشائعة:

إرهاق وتعب غير مبرر: شعور بالإجهاد الشديد قد يستمر لأيام، حتى عند عدم بذل مجهود.

ضيق التنفس: قد يحدث مع أو بدون ألم في الصدر.

اضطرابات النوم: صعوبة في النوم قد تسبق النوبة.

أعراض غير نمطية (تختلف عن الرجال):

ألم أو انزعاج في مناطق غير الصدر: في الظهر، الرقبة، الفك، الكتف، أو الجزء العلوي منالبطن.

أعراض معدية: غثيان، قيء، أو حرقة في المعدة تشبه عسر الهضم أو الحموضة المعوية.

دوار أو دوخة: شعور بالدوار أو الإغماء بسبب ضعف تدفق الدم للدماغ.

تعرق بارد مفاجئ: تعرق غزير وغير مبرر.

قلق مفاجئ: شعور غير مبرر بالتوتر.

أعراض الأزمة القلبية الحادة

ألم الصدر: الشعور بالضغط، الامتلاء، أو الألم العاصر في منتصف الصدر، يدوم لأكثر من بضع دقائق أو يزول ويعود.

انتشار الألم: يمتد الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكتفين، الذراعين (خاصة الذراع الأيسر)، الظهر، الرقبة، الفك، أو الأسنان.

ضيق التنفس: صعوبة في التقاط الأنفاس، قد تحدث مع أو بدون ألم في الصدر.

التعرق: تعرق بارد مفاجئ وقشعريرة.

الغثيان والقيء: الشعور بالدوار أو الدوخة، مع احتمال الغثيان أو سوء الهضم.

الإرهاق والضعف: شعور بالإجهاد غير المبرر أو الضعف الشديد.

أعراض أخرى محتملة (خاصة لدى النساء):