قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة
وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»
الإسراء والمعراج.. ما سبب حدوث هذه الرحلة للنبي؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام منحتني الجائزة تقديرا لجهودي
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجلطة لا تنتظر.. جمال شعبان يوضح أعراضا لا يجب تجاهلها

الجلطة
الجلطة
ريهام قدري

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، إن الجلطة من أخطر الحالات الطبية الطارئة، وتحدث نتيجة انسداد مفاجئ في أحد الشرايين يمنع وصول الدم والأكسجين إلى القلب أو المخ، ما قد يهدد حياة المريض إذا لم يتم التدخل السريع.


وأوضح أن أسباب الجلطات تشمل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، والسمنة، وقلة الحركة، إلى جانب التوتر الشديد والإجهاد، مشددًا على أن الإهمال في متابعة هذه العوامل يزيد من احتمالات الإصابة.


وأشار إلى أن أعراض الجلطة قد تظهر في صورة ألم شديد بالصدر، ضيق في التنفس، عرق غزير، أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم، مع صعوبة الكلام أو فقدان الاتزان في حالات جلطة المخ، مؤكدًا أن الدقائق الأولى تصنع الفارق، وأن التوجه الفوري للمستشفى ينقذ الحياة ويقلل المضاعفات.


وأكد الدكتور جمال شعبان، على أهمية الوقاية من خلال المتابعة الطبية المنتظمة، والالتزام بنمط حياة صحي، وتجنب التدخين، والحفاظ على ضغط وسكر الدم في المعدلات الطبيعية.

الجلطة اعراض الجلطة جلطة امراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ترشيحاتنا

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

لجنة الكهنة والرعاة

الميلاد يجمعنا .. لقاء مسكوني للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

وزير السياحة والآثار

الآثار توافق على مد فترة معرض كنوز الفراعنة وزيادة أسعار تذاكر بعض المتاحف

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد