الجلطة لا تنتظر.. جمال شعبان يوضح أعراضا لا يجب تجاهلها

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، إن الجلطة من أخطر الحالات الطبية الطارئة، وتحدث نتيجة انسداد مفاجئ في أحد الشرايين يمنع وصول الدم والأكسجين إلى القلب أو المخ، ما قد يهدد حياة المريض إذا لم يتم التدخل السريع.



وأوضح أن أسباب الجلطات تشمل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، والسمنة، وقلة الحركة، إلى جانب التوتر الشديد والإجهاد، مشددًا على أن الإهمال في متابعة هذه العوامل يزيد من احتمالات الإصابة.



وأشار إلى أن أعراض الجلطة قد تظهر في صورة ألم شديد بالصدر، ضيق في التنفس، عرق غزير، أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم، مع صعوبة الكلام أو فقدان الاتزان في حالات جلطة المخ، مؤكدًا أن الدقائق الأولى تصنع الفارق، وأن التوجه الفوري للمستشفى ينقذ الحياة ويقلل المضاعفات.



وأكد الدكتور جمال شعبان، على أهمية الوقاية من خلال المتابعة الطبية المنتظمة، والالتزام بنمط حياة صحي، وتجنب التدخين، والحفاظ على ضغط وسكر الدم في المعدلات الطبيعية.