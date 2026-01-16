تحذير طبي: الكبدة غير المستوية تنقل مرضا خطيرا

حذرت الدكتورة سماح نوح من خطورة تناول الكبدة النيئة أو غير المستوية جيدًا، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير يُعرف باسم الفاشيولا أو ما يُطلق عليه شعبيًا مرض الهالزون.



وأوضحت أن الفاشيولا هي دودة كبدية تصيب الحيوانات، وتكون على شكل ورقة شجر، ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان في حال تناول كبد الحيوان المصاب نيئًا أو غير مطهو جيدًا.

كما قد تنتقل العدوى أيضًا من خلال تناول بعض الخضروات الطازجة مثل الخس والجرجير، في حال كانت ملوثة بالطور المعدي للطفيلي المعروف بـ«الميتاسركاريا».



وأضافت أن الدودة، بعد دخولها جسم الإنسان، قد تستقر في القنوات المرارية بالكبد، مسببة نزيفًا أو تليفًا بالكبد، وهو ما ينعكس على الحالة الصحية العامة للمصاب، ويظهر في صورة تضخم بالكبد واصفرار العين والجلد.

وفي بعض الحالات النادرة، قد لا تكتمل دورة حياة الطفيل بشكلها الطبيعي، وتنتقل اليرقات عبر الدم إلى أعضاء حيوية مثل الرئتين أو الطحال أو الكليتين، وقد تصل أحيانًا إلى المخ أو القلب أو العضلات، مسببة آلامًا شديدة وأورامًا في هذه المناطق.



وأكدت د. سماح نوح أن طهي الكبدة جيدًا حتى تمام الاستواء يقتل الطفيل تمامًا ولا ينقل العدوى، بينما يمثل تناول الكبدة النيئة المصابة خطرًا كبيرًا، حيث قد تلتصق الديدان الحية بالحلق، مسببة تورمًا شديدًا وصعوبة في البلع وقد تصل إلى الاختناق.



وشددت على عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:



عدم تناول الكبدة نيئة أو نصف مستوية.

شراء الكبدة من أماكن موثوقة والتأكد من خلوها من أي ديدان أو درنات غير طبيعية.

فحص الكبدة جيدًا خاصة في أماكن الأوعية الدموية.

غسل الخضروات جيدًا بالماء مع الخل والليمون لمدة لا تتجاوز 10 دقائق للحفاظ على طزاجتها.



تجنب ملامسة المياه الراكدة أو المستنقعات.

عدم التعامل مع مخلفات أو دماء أو أحشاء الحيوانات المريضة.

واختتمت حديثها بالتأكيد، أن دودة الفاشيولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، نظرًا لشكلها المشابه لورق الشجر، ما يستدعي الانتباه الشديد عند شراء الكبدة وفحصها قبل الطهي.