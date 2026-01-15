حلوى الشتا .. جربي طريقة عمل القرع بالبشاميل

يعد القرع بالبشاميل من الأطعمة الشهية التى يمكن تقديمها فى فصل الشتاء كحلوى صحية حيث تمنح أفراد الأسرة قدر كبير من الدفء بجانب الفوائد الصحية خاصة أنها غنية بفيتامين هـ والكاروتينات.

نعرض لكم طريقة عمل القرع بالبشاميل بمذاق شهى وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير القرع بالبشاميل



قرع مسلوق

قرفة ناعمة للوجه للتزيين

للبشاميل:

3 كوب لبن

ملعقة كبيرة سمنة

كوب سكر

½ كوب دقيق

½ كوب نشا

فانيليا

زبيب

جوزهند



طريقة عمل القرع بالبشاميل



فى حلة على النار سخني السمنة ثم شوحي الدقيق فيها وقلبي جيدا ثم ضعي الحليب والسكر.

أذيبي النشا في القليل من الحليب ثم ضعي الخليط وقلبي المكونات جيدا.

ضعي القرع مع ماء السلق ثم الزبيب وجوز الهند وقلبي المكونات جيدا وضعيها في قالب بايركس ثم ادخليها في الفرن حتى يحمر الوجه وزينيه بالقرفة أو جوز الهند والزبيب وذلك حسب الرغبة وبالهنا والشفا .

