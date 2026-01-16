قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
مرأة ومنوعات

حمص الشام يتصدر مشروبات الشتاء في مصر.. طريقة تحضيره في المنزل

حمص الشام
حمص الشام
ريهام قدري

مع استمرار موجات الطقس البارد، يواصل حمص الشام تصدره قائمة المشروبات الشتوية الأكثر انتشارًا في الشارع المصري، لما يتمتع به من مذاق حار يمنح الشعور بالدفء، إلى جانب فوائده الغذائية العالية التي تجعله خيارًا مفضلًا للكبار والصغار.


ويعد حمص الشام من المشروبات الشعبية التراثية المرتبطة بالشتاء، ويعتمد في تحضيره على الحمص المسلوق مع الطماطم والكمون والشطة والليمون، وهي مكونات تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز المناعة، خاصة في أوقات انخفاض درجات الحرارة.


ويؤكد مختصون في التغذية أن حمص الشام غني بالبروتين النباتي والألياف، ويساهم في الإحساس بالشبع وتحسين الهضم، فضلًا عن احتوائه على عناصر معدنية مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم، ما يجعله مشروبًا صحيًا واقتصاديًا في آن واحد.


طريقة عمل حمص الشام في المنزل:


المكونات:
كوب حمص يابس
4 أكواب ماء
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ثمرة طماطم صغيرة مقطعة
2 فص ثوم
ملح، كمون، شطة حسب الرغبة
عصير ليمونة
طريقة التحضير:
يُنقع الحمص في الماء لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة، ثم يُغسل جيدًا.
يُسلق الحمص في ماء نظيف حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.
تُضاف الطماطم، وصلصة الطماطم، والثوم، والكمون، والملح، والشطة.
يُترك الخليط يغلي 10–15 دقيقة حتى تتجانس النكهات.
عند التقديم يُضاف عصير الليمون ويُقدَّم ساخنًا.
ويظل حمص الشام حاضرًا بقوة على موائد الشتاء، سواء من عربات الشارع أو داخل البيوت، كأحد رموز الدفء والمذاق الشعبي الأصيل

حمص الشام طريقة عمل حمص الشام طريقة حمص الشام

