حمص الشام يتصدر مشروبات الشتاء في مصر.. طريقة تحضيره في المنزل

مع استمرار موجات الطقس البارد، يواصل حمص الشام تصدره قائمة المشروبات الشتوية الأكثر انتشارًا في الشارع المصري، لما يتمتع به من مذاق حار يمنح الشعور بالدفء، إلى جانب فوائده الغذائية العالية التي تجعله خيارًا مفضلًا للكبار والصغار.



ويعد حمص الشام من المشروبات الشعبية التراثية المرتبطة بالشتاء، ويعتمد في تحضيره على الحمص المسلوق مع الطماطم والكمون والشطة والليمون، وهي مكونات تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز المناعة، خاصة في أوقات انخفاض درجات الحرارة.



ويؤكد مختصون في التغذية أن حمص الشام غني بالبروتين النباتي والألياف، ويساهم في الإحساس بالشبع وتحسين الهضم، فضلًا عن احتوائه على عناصر معدنية مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم، ما يجعله مشروبًا صحيًا واقتصاديًا في آن واحد.



طريقة عمل حمص الشام في المنزل:



المكونات:

كوب حمص يابس

4 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ثمرة طماطم صغيرة مقطعة

2 فص ثوم

ملح، كمون، شطة حسب الرغبة

عصير ليمونة

طريقة التحضير:

يُنقع الحمص في الماء لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة، ثم يُغسل جيدًا.

يُسلق الحمص في ماء نظيف حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

تُضاف الطماطم، وصلصة الطماطم، والثوم، والكمون، والملح، والشطة.

يُترك الخليط يغلي 10–15 دقيقة حتى تتجانس النكهات.

عند التقديم يُضاف عصير الليمون ويُقدَّم ساخنًا.

ويظل حمص الشام حاضرًا بقوة على موائد الشتاء، سواء من عربات الشارع أو داخل البيوت، كأحد رموز الدفء والمذاق الشعبي الأصيل