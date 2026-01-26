خلال العام الماضى.. تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بـ 179 مليون جنيه بقنا

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه خلال العام الماضي تم تمويل 3817 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 179 مليونا و13 ألفا و855 جنيهًا، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.





وأضاف العماري، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 25 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 53 مليونا و386 ألفا و233 جنيهًا، وفرت 497 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وأوضح رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 3792 مشروعا، بتمويل قدرة125 مليونا و627 ألفا و622 جنيها، وفرت 7609 فرصة عمل.

وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.

وأكد العمارى، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، يقدم خدمات عديدة للمواطنين من ضمنها تقديم الدعم للمشروعات، بجانب دراسات الجدوى، وتنفيذ ندوات توعية بالشراكة مع المؤسسات المختلفة لتوعية المواطنين بآليات عمل المشروعات والمناسب منها.