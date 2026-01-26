في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسني، والتى تعد واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية .

ولدت سعاد حسني في 26 يناير 1943، في حي بولاق بالقاهرة، لعائلة فنية. والدها محمد حسني البابا كان من أعظم الخطاطين العرب، لم تتلق سعاد التعليم في المدارس، واكتفت بتعلّم أساسيات القراءة والكتابة في المنزل، لكن موهبتها الفطرية كانت كافية لتجعلها نجمة فريدة في عالم الفن.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات الرقمية عنها :

16 .. عدد اخوات الفنانة سعاد حسني، ولكنهم غير أشقاء.

91 .. عدد الأعمال الفنية التى قدمتها الفنانة الراحلة .

8 .. عدد المسلسلات الإذاعية التى قدمتها الراحلة.

1.. مسلسل واحد قدمته الفنانة الراحلة سعاد حسني طيلة مشوارها الفني، وهو “ هي وهو ”.

١٢ .. فيلم سينمائي قدمتهم مع الراحل رشدي أباظة وابرزهم صغيرة علي الحب وشروق وغروب .

٥٦ .. فيلما قدمتهم السندريلا بمرحلة الستينيات فقط .

4 .. عدد الزيجات الرسمية فى حياة سعاد حسني ، وهم المصور والمخرج صلاح كريم و المخرج على بدرخان و زكى فطين عبد الوهاب و السيناريست ماهر عواد وماتت وهى على ذمته.

3 .. عدد السنوات التى قضتها فى لندن للعلاج ، حيث توفت هناك وسط حالة من الغموض مازالت عن وفاتها ، التي تظل لغزا لم يحل حتي الآن.