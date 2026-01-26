قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025
البسوا الكمامات.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المحافظات
استهداف جديد للمدنيين.. سقوط شهيد بنيران الاحتلال شرقي غزة
مصادر طبية: رصاص الاحتلال يصيب طفلة خارج مناطق الانتشار غربي خان يونس
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

أحمد البهى

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بابا وماما جيران، عددا من الصور داخل كواليس العمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم. 

حيث يشارك في البطولة كل من  أحمد داود ، ميرنا جميل ، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وجان رامز. 

.  مسلسل «بابا وماما جيران» من تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران. ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر، إلى جانب عرضه على منصة شاهد، ضمن خريطة الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2026، وسط توقعات بعمل خفيف الظل يعتمد على المواقف الكوميدية الذكية والطرح الاجتماعي القريب من الجمهور.

بابا وماما جيران مسلسل بابا وماما جيران رمضان 2026

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

