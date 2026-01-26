شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بابا وماما جيران، عددا من الصور داخل كواليس العمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

حيث يشارك في البطولة كل من أحمد داود ، ميرنا جميل ، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وجان رامز.

. مسلسل «بابا وماما جيران» من تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران. ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر، إلى جانب عرضه على منصة شاهد، ضمن خريطة الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2026، وسط توقعات بعمل خفيف الظل يعتمد على المواقف الكوميدية الذكية والطرح الاجتماعي القريب من الجمهور.