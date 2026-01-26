عمرو يوسف يشارك الصور الأولى من كواليس مسلسل "الفرنساوي"

شارك الفنان عمرو يوسف، الصور الأولى من كواليس مسلسله الجديد "الفرنساوي"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ويتم تصوير "الفرنساوي"، بالتعاون مع المنتج وسام سيف الإسلام، ومن تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

أبطال مسلسل الفرنساوي

المسلسل بطولة النجم عمرو يوسف ويشاركه جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، چنا الأشقر، أحمد بهاء، وانچي كيوان، وضيوف شرف المسلسل النجم بيومي فؤاد والنجمة عائشة بن أحمد.

أحداث مسلسل "الفرنساوي"

وتدور أحداث مسلسل "الفرنساوي" في إطار درامي وجريمة حول خالد مشير، الملقب بـ"الفرنساوي"، محامي فاسد يسعى لتطبيق العدالة بطريقته الخاصة، للانتقام لموت حب حياته.

المسلسل مكوّن من ١٠ حلقات، ويأتي ضمن سلسلة مسلسلات الأوف سيزون التي ستُعرض بعد الموسم الرمضاني.