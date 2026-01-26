هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن ملف المهاجم في النادي تحول إلى جدل بلا داعٍ.

وقال شوبير، عبر برنامج “الناظر” إن ملف التعاقد مع مهاجم جديد في النادي الأهلي أصبح مثار جدل مبالغ فيه، بسبب كثرة الأسماء المتداولة دون معلومات دقيقة.



وأوضح أن الأهلي كان قد أنهى بالفعل خطوات متقدمة في التفاوض مع المهاجم يزن النعيمات، قبل أن تتردد بعد ذلك أسماء ما يقرب من 13 مهاجمًا في وسائل الإعلام، “ هل من المنطقي أن يتفاوض الأهلي مع هذا العدد الكبير؟”

وشدد على أن ليس كل ما يُقال يُعد حقيقة، مستشهدًا بما تردد مؤخرًا عن قيام جراديشار بجمع متعلقاته ومغادرته مصر، ثم خروج تصريحات أخرى تؤكد سفره بشكل نهائي، وهي أخبار عارية تمامًا من الصحة.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن الأهلي، في الغالب، لم يتفاوض إلا مع اسمين على الأكثر، لكن كثرة الشائعات تضع الجماهير في حالة غضب وتساؤل دائم، مطالبًا بعدم الانسياق وراء كل ما يُنشر دون التحقق من مصادره.