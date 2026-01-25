فاماليكاو يقسو على تونديلا ويهزمه بثلاثية في الدوري البرتغالي

حقق فريق فاماليكاو فوزا كبيرا على ضيفه تونديلا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم فاماليكاو بهدف في الشوط الأول، سجله ماتياس دي أموريم في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أحرز جيل دياز وبيدرو سانتوس الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 69 و82.

حقق فاماليكاو فوزه الثاني تواليا والثامن في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

أما تونديلا ،فتلقى خسارته الثالثة تواليا ورقم 13 في مسيرته ببطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.