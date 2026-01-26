اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها ، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماع لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة اجتماعا لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

فيما تناقش لجنة التعليم خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث.

وتعقد لجنة التعليم اجتماعا، لعرض الأهداف والخطط المقررة للارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من النواب والأجهزة المعنية لتطوير منظومة التعليم، وأجتماع أخر لاستكمال مناقشة خطة العمل، والتعمق في التفاصيل الفنية والاقتراحات النهائية قبل اعتمادها رسمياً، بما يضمن وضع رؤية واضحة وشاملة للتعليم في مصر خلال الفترة القادمة.

حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

وعلي جانب اخر تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.