قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، و المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع تعديل قانون الكهرباء وإحالته إلى مجلس النواب.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهداف مشروع قانون الكهرباء طبقا لاخر تعديلاته والتي نصت على تغليظ العقوبات لمواجهة سارقي التيار .

يستهدف تعديل قانون الكهرباء تحقيق ما يلي :

- حماية التيار الكهربائي .

- صيانة موارده من خلال تحديد مسئوليات واضحة .

- فرض جزاءات منضبطة واستحداث آليات للتصالح.

- تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها ومبادئ الملائمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.