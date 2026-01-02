قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعديلات قانون الكهرباء تشدد العقوبات على سرقات التيار.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء لا تهدف إلى فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين الملتزمين، بل تسعى بالأساس إلى حماية المواطن الشريف والحفاظ على استقرار واستدامة المنظومة الكهربائية.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فلسفة التعديلات تعتمد على مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي من خلال إطار تشريعي متوازن، يجمع بين الردع القانوني والبعد الاجتماعي، دون الإضرار بالمستهلكين الملتزمين بسداد مستحقاتهم.

وأشار إلى أن سرقات التيار كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت الدولة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2024.

وأضاف أن نسبة الفقد الناتجة عن هذه السرقات تراوحت بين 25% و30% من إجمالي الطاقة المنتجة، ما يمثل خسائر كبيرة تؤثر سلبًا على أداء القطاع.

وأكمل: هذه الخسائر تعوق خطط تطوير شبكات الكهرباء، وتجديد المحولات والكابلات، وتؤثر على استقرار التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

