رئيسة المجلس القومي للمرأة وأعضاؤه يزورون مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

قامت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، يرافقها وفد من عضوات وأعضاء المجلس، بزيارة مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، لتقديم التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة تولي سيادته رئاسة مجلس النواب.

دور مجلس النواب



وخلال اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار، باسمها وباسم أعضاء المجلس القومي للمرأة، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، مؤكدة الدور الحيوي لمجلس النواب في إصدار تشريعات داعمة لحقوق المرأة المصرية، أسهمت في تعزيز مكانتها وتمكينها على مختلف الأصعدة، ومشيدة بنسب تمثيل المرأة داخل البرلمان باعتبارها الظهير التشريعي للمرأة تحت قبة المجلس.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا أن المرأة تمثل جوهر المجتمع ونواته الأساسية، ومثمّنًا ما حققته المرأة المصرية من مكاسب غير مسبوقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور عضوات واعضاء المجلس كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، الدكتورة سوزان القليني والدكتور عصام عدوي والنائبة ماريان قلدس والمستشارة مروة هشام بركات والدكتورة سلمى دوارة والدكتورة أماني عصفور والنائبة ميرنا عارف، والدكتورة شريفة شريف، والأستاذة ليلي سالم، والمهندسة هدي منصور.

كما شهد الزيارة كل من الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبدالعليم، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.