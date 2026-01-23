القومي للمرأة ينظم فعاليات مبادرة «إنتِ الحياة» بمحافظة قنا

شارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التى ينفذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، بمحافظة قنا بمركز قوص بقرية جراجوس ، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تهدف المبادرة، رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم، وتضمنت الفعاليات حزمة متكاملة من الأنشطة التوعوية والخدمية الهادفة إلى دعم السيدات صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتي شملت تنظيم لقاءات جماهيرية موسعة مع السيدات من قرى المركز، وندوة حول الشمول المالي للتعريف بمفاهيم التثقيف المالي، وآليات مجموعات الادخار والإقراض، وأهمية التخطيط المالي، وتحديد الأهداف، وإدارة الميزانية، والتمييز بين الادخار والإقراض، والخدمات المالية الآمنة، وندوات دينية وتوعوية تناولت القيم الأسرية ودور المرأة في بناء المجتمع، إلى جانب التوعية بخدمات مكتب شكاوى المرأة وآليات الحماية من العنف ضد المرأة.

وتضمنت الفعاليات أيضًا تنفيذ مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ، بالإضافة إلى أنشطة تدريبية داخل مركز تنمية المهارات لتأهيل السيدات على الحرف البسيطة ورفع قدراتهن الإنتاجية.

