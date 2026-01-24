قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للمرأة: تمكين المرأة ضرورة وطنية يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار السياسي

الدكتورة حنان أبو سكين عضو لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة
الدكتورة حنان أبو سكين عضو لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

أكدت الدكتورة حنان أبو سكين، عضو لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، أن تمكين المرأة المصرية سياسيًا لم يعد شأنًا فئويًا أو مطلبًا مرحليًا، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار السياسي ودعم مسارات التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

جاء ذلك خلال مشاركتها، في الندوة الثقافية التي نظمها مركز ترو للدراسات والتدريب بعنوان «الهوية البرلمانية المصرية»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك في إطار الاهتمام بقضية التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.

واستعرضت حنان أبو سكين، خلال كلمتها، محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، باعتبارها وثيقة العمل الحاكمة لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، والمتسقة مع رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص والحقوق، مؤكدة أن التمكين السياسي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

كما تناولت الإطار الدستوري الداعم لحقوق المرأة، وعلى رأسه المادة (11) من الدستور المصري، التي أرست مبدأ المساواة وعدم التمييز، وكفلت تمثيلًا مناسبًا للمرأة في المجالس النيابية، إلى جانب توليها المناصب القيادية والقضائية.

وأشارت إلى مؤشرات التمكين السياسي، لافتة إلى التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلًا عن الارتفاع المستمر في نسب تمثيل المرأة داخل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، والسلطة القضائية، والمواقع القيادية المختلفة بالدولة.

وتطرقت حنان أبو سكين إلى دور المجلس القومي للمرأة في نشر الثقافة السياسية وتعزيز المشاركة الواعية، من خلال إعداد الأدلة التدريبية، ومن بينها «دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020»، الذي أسهم في رفع الوعي بالأطر الدستورية والتشريعية المنظمة للحياة النيابية.

وفي ختام كلمتها، أكدت أن تمكين المرأة يعزز قيم المواطنة والانتماء، ويفتح آفاقًا أوسع للحوار والمشاركة المجتمعية، بما يرسخ الاستقرار السياسي ويدعم بناء الجمهورية الجديدة، موجهة الشكر إلى مركز ترو للدراسات والتدريب على تنظيم هذه الندوة، ومثمّنةً دوره في تعزيز الوعي السياسي والثقافي.

