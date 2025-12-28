أعراض الغدة الدرقية .. كيف تعرف أنك مصاب؟

يُعاني الكثير من مرض الغدة الدرقية المسئولة عن إفراز هرمونات الجسم، حيث يُصاب البعض بـ فرط نشاط الغدة الدرقية، وقد يصاب البعض بـ خمول الغدة الدرقية، ولكل منهما أعراض وعلامات تنذرك باحتمالية الإصابة بـ أمراض الغدة الدرقية وضرورة البدء في علاجها.

وظيفة الغدة الدرقية في الجسم

الغدة الدرقية تشبه شكل الفراشة تمتد على جانبي العنق، حيث تقع الغدة في الجزء الأمامي من الرقبة وبالتحديد أمام القصبة الهوائية.

و تعمل الغدة الدرقية على إنتاج هرمونات الغدة التي تنظم عمل الأعضاء المختلفة في الجسم. فإذا حدث خلل ما أو قصور فيها، كإنتاج الكثير من الهرمونات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حرق الدهون وحدوث عملية الأيض في الجسم بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى تدهوره بسهولة. لاسيما أن مرض الغدة الدرقية يصيب النساء أكثر من الرجال.

وتحافظ الغدّة الدّرقيّة السليمة على إفراز الكمية الملائمة من الهرمونات الّتي يحتاجها الجسم للحفاظ على معدل الاستقلاب المناسب، فعندما يتم استنفاذ الهرمونات تقوم الغدّة الدّرقيّة بإفراز كميات بديلة عنها، وتتحكم الغدّة النخامية الّتي تقع في مركز الجمجمة بكمية إفراز هرمونات الغدّة الدّرقيّة ومستوياتها في الدم. فعندما تكتشف الغدّة النخامية وجود نقص أو زيادة في مستويات هرمونات الدرق تقوم بتعديل مستوى إفراز الهرمون الخاص بها (TSH) وترسله إلى الغدّة الدّرقيّة لتخبرها بما عليها فعله.





7 علامات تدل على مرض الغدة الدرقية

القلق وتقلّب المزاج بسهولة وصعوبة النوم. فقدان الوزن حتى مع تناول الطعام بكميات أكثر من المعتاد. الإحساس بالتعب بسهولة، وخفقان القلب وعدم إنتظام ضرباته. التعرّق الشديد والإحساس بالحر. وجود رعشة في اليد. تورّم الساقين. حدوث تضخم في منطقة الحلق يجعل من الصعب إبتلاع الطعام.

تتعدد الأعراض التي قد تظهر عند الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، وغالباً ما تتشابه أعراض أمراض الغدة الدرقية مع أعراض أمراض أخرى ومراحل عمرية مختلفة، وهذا ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض مرتبطة بمشكلة في الغدة الدرقية أم بشيء آخر تماماً.

في الغالب، يمكن تقسيم أعراض أمراض الغدة الدرقية إلى مجموعتين: أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، وأعراض قصور الغدة الدرقية.

وتكون الأعراض في كلتا الحالتين متناقضة، إذ يُسرّع فرط نشاط الغدة الدرقية عملية الأيض، بينما يُبطئها قصور الغدة الدرقية .

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية



- تغيرات الوزن والشهية: فقدان وزن غير مبرر وزيادة شهية.

- القلب والأوعية الدموية: تسارع ضربات القلب، خفقان، ارتفاع ضغط الدم.

- الحرارة والتعرق: حساسية شديدة للحرارة، تعرق مفرط.

- الجهاز العصبي: رعشة اليدين، عصبية، قلق، صعوبة في النوم.

- الجهاز الهضمي: كثرة التبرز أو إسهال.

- الشعر والبشرة: ترقق الشعر، جفاف البشرة.



أعراض خمول الغدة الدرقية



- الوزن والطاقة: زيادة الوزن، شعور بالتعب والإرهاق، نعاس.

- المظهر: جفاف الجلد والشعر، ترقق الشعر، انتفاخ الوجه.

- الحرارة: عدم تحمل البرد (الشعور بالبرد طوال الوقت).

- الجهاز الهضمي: إمساك.

- المزاج والذاكرة: اكتئاب، نسيان، صعوبة تركيز.

- الدورة الشهرية: غزارة أو عدم انتظام الحيض.

ما هي أسباب أمراض الغدّة الدّرقيّة؟

توجد أسباب مختلفة ومتعددة لأمراض الغدة الدرقية وتسبب العوامل التالية الإصابة بقصور الغدّة الدّرقيّة:

التهاب الغدّة الدّرقيّة الّذي قد يُخفض كمية الهرمونات المنتجة.

التهاب الدّرقيّة المناعي المُزمن أو ما يعرف بمرض هاشيموتو، وهو مرض غير مؤلم يصيب الجهاز المناعي وقد يكون وراثيًا.

إذ يصيب 5-9 في المائة من النساء بعد الولادة ويعد في أغلب الأحيان حالة مؤقتة. نقص اليود الذي يُصيب حوالي 100 مليون شخص حول العالم وفيه تستخدم الغدّة الدّرقيّة اليود لإفراز الهرمونات وقد تم القضاء على هذه المشكلة افتراضيًا بفضل استخدام الملح الميوَّد.

علاج فرط الغدة الدرقية

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية امر صعب وتتطلب إعادة إنتاج الهرمون بمستوى طبيعي، ويمكن أن تشمل المعالجة استخدام أدوية للحد من إنتاج الهرمون، وقد يتم اللجوء إلى المعالجة باليود المشع الّذي يُعطل عمل الغدّة الدّرقيّة ويمنعها من إفراز الهرمون، أو ربما تقتضي الحالة اللجوء إلى جراحة الدّرق لإزالة جزء من الغدّة الدرقية أو إزالتها بالكامل.

ما هو علاج الغدة الدرقية؟



علاج الغدة الدرقية يختلف حسب الحالة:

لخمول الغدة (نقص الهرمون)، العلاج الرئيسي هو دواء ليفوثيروكسين يوميًا لتعويض النقص مدى الحياة مع متابعة طبية

بينما لفرط النشاط (زيادة الهرمون)، تشمل العلاجات الأدوية المضادة للدرقية، اليود المشع لتدمير جزء من الغدة، أو الجراحة لاستئصالها.

في حالات سرطان الغدة الدرقية، يتم العلاج حسب نوع السرطان والمرحلة، وقد يتضمن جرعات عالية من الهرمون أو اليود المشع أو جراحة.

