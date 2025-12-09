الأسباب والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الغدة الدرقية

يعاني الكثير من اضطرابات الغدة ونقدم إليك كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الغدة الدرقية بشكل مبسّط وواضح:

أولاً: أعراض اضطرابات الغدة الدرقية

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية (زيادة إفراز الهرمون)

فقدان وزن بشكل ملحوظ رغم الأكل الطبيعي

خفقان وسرعة ضربات القلب

عصبية وتوتر وقلق دائم

رعشة في اليدين

زيادة التعرّق

عدم تحمل الحرارة

اضطرابات النوم

اسهال أو زيادة حركة الأمعاء

ضعف في الشعر والأظافر

عدم انتظام الدورة الشهرية

أعراض قصور الغدة الدرقية (نقص إفراز الهرمون)

زيادة وزن غير مبررة

إرهاق وخمول مستمر

حساسية شديدة للبرد

سقوط الشعر

جفاف الجلد

بطء في ضربات القلب

اكتئاب أو مزاج منخفض

ضعف الذاكرة والتركيز

إمساك

انتفاخ في الوجه

ثانياً: أسباب اضطرابات الغدة الدرقية



أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

مرض جريفز (Graves): السبب الأكثر شيوعًا

وجود عُقيدات نشطة داخل الغدة

التهاب الغدة الدرقية

تناول جرعات زائدة من هرمونات الغدة

عوامل وراثية

🔹 أسباب قصور الغدة الدرقية

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو (الأكثر انتشارًا)

نقص اليود

استئصال الغدة الدرقية أو علاجها باليود المشع

بعض الأدوية مثل أدوية القلب والليثيوم

مشاكل خلقية عند بعض الأطفال