سفير مصر برام الله: دعم كامل للسلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها في غزة

أكد سفير مصر لدى رام الله السفير إيهاب سليمان ، خلال لقائه مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.

وتناول اللقاء التأكيد على دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة ذات الطابع التكنوقراطي، بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بدورها في القطاع، وكذا التأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لكافة الأراضي الفلسطينية.

كما ناقش الجانبان الجهود المصرية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة، فضلا عن التنسيق المشترك والمتواصل فيما يتعلق بمعبر رفح.

وشدد السفير المصري في هذا الصدد على رفض مصر القاطع لأي تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

كما جرى بحث سبل التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وهجمات المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية، والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية اغتنام فرصة الدفع بمسار السلام الحالي في غزة من أجل إقرار السلام في كافة الأراضي الفلسطينية، عبر إطلاق مسار سياسي يهدف إلى التوصل لتسوية شاملة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، كضمانة لتحقيق استقرار إقليمي مستدام.

من جانبه، شدد حسين الشيخ على أهمية استمرار التنسيق المصري-الفلسطيني، مثمنا الدور التاريخي لمصر في الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية المصرية المخلصة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.