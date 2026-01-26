قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
سفير مصر برام الله: دعم كامل للسلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها في غزة

سفير مصر في رام الله يؤكد لنائب الرئيس الفلسطيني الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية
سفير مصر في رام الله يؤكد لنائب الرئيس الفلسطيني الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية
أكد سفير مصر لدى رام الله السفير إيهاب سليمان ، خلال لقائه مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.

وتناول اللقاء التأكيد على دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة ذات الطابع التكنوقراطي، بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بدورها في القطاع، وكذا التأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لكافة الأراضي الفلسطينية.

كما ناقش الجانبان الجهود المصرية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة، فضلا عن التنسيق المشترك والمتواصل فيما يتعلق بمعبر رفح.

وشدد السفير المصري في هذا الصدد على رفض مصر القاطع لأي تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

كما جرى بحث سبل التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وهجمات المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية، والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية اغتنام فرصة الدفع بمسار السلام الحالي في غزة من أجل إقرار السلام في كافة الأراضي الفلسطينية، عبر إطلاق مسار سياسي يهدف إلى التوصل لتسوية شاملة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، كضمانة لتحقيق استقرار إقليمي مستدام.

من جانبه، شدد حسين الشيخ على أهمية استمرار التنسيق المصري-الفلسطيني، مثمنا الدور التاريخي لمصر في الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية المصرية المخلصة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

معهد بحوث التناسليات الحيوانية

دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

قافلة "زاد العزة"

قافلة "زاد العزة" الـ 124 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقود بين هيئة المساحة ومراكز شبكات المرافق في 10 محافظات

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

