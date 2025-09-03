وفاة شقيق ناصر سيف

نشر الفنان ناصر سيف، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن وفاة شقيقه.

وقال ناصر سيف : إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله، إن العين لتدمع والقلب يقر دمًا علي فراقك يا أخي، انتقل إلى رحمه الله تعالي أخي الكبير إبراهيم سيف، رحمه الله عليه وأسكنه فسيح جناته، نسألكم الدعاء والعزاء تليفونيًا.

اخر اعمال ناصر سيف

وكانت آخر أعمال الفنان ناصر سيف مسلسل “تل الراهب” الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي .

ومسلسل “تل الراهب” رحلة درامية مثيرة مليئة بالأحداث والتشويق، من إنتاج سمير عبد الباسط وبلال صبري، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، ويعرض على قناة المحور.

ومسلسل “تل الراهب” بطولة محمد رياض، أيتن عامر، دارين حداد، هبة عبد العزيز، مي القاضي، محمد عز، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، محمد سليمان، لطفي لبيب، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود، شيرين، عبد العزيز مخيون، ولبنى ونس، وعماد رشاد ووائل متولي.