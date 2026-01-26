حسام حسن يطلب تقارير فنية قبل وديتي السعودية وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم

طلب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إعداد تقارير فنية شاملة عن منتخبي السعودية وإسبانيا، في إطار التحضير للمباراتين الوديتين المقرر إقامتهما خلال شهر مارس المقبل، ضمن خطة الإعداد لكأس العالم 2026.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مباراتين وديتين للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي، حرصًا على توفير برنامج إعداد قوي يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وبالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السعودي يوم 26 مارس، قبل مواجهة منتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر.

وتأتي هذه المواجهات في إطار سعي الجهاز الفني لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة وقوية، بما يخدم أهداف المنتخب على المدى القريب والبعيد.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بدعم المنتخب الوطني وتوفير أفضل الظروف التحضيرية الممكنة، من أجل تلبية طموحات الجماهير المصرية وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات الدولية المقبلة.