لجان الغربية تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في انتخابات مجلس النواب

تتزين لجان محافظة الغربية استعدادًا لاستقبال المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر عقدها يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري، وسط حالة من الجاهزية الكاملة والمتابعة الميدانية المكثفة للأجهزة التنفيذية داخل جميع المراكز والمدن والأحياء، لضمان أن تكون اللجان جاهزة بصورة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

توجيهات تجهيز لجان مجلس النواب

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الاستعدادات تجري على مدار الساعة داخل ٦٤٢ لجنة انتخابية موزعة على ٦١٣ مقرًا، تستعد لاستقبال ٣ ملايين و٦٥٨ ألفًا و٨٩٦ ناخبًا، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تسهّل على المواطنين المشاركة والإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

دعم محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الجولات الميدانية المفاجئة التي ينفذها تستهدف التأكد ميدانيًا من جاهزية المقار الانتخابية، ومراجعة تجهيز الفصول والقاعات، وتوفير الإضاءة والتهوية، ومصادر الطاقة البديلة والمولدات الكهربائية، وتأمين مداخل ومخارج المدارس، إلى جانب استكمال الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية.

وفي محيط اللجان، شدد المحافظ على رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والمعوقات، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول المواطنين، فضلًا عن مراجعة خطوط التليفونات الأرضية داخل المقار لتأمين التواصل الفعّال خلال يومي الاقتراع.

كما وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد في المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من اللجان، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، إلى جانب استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات الشفط تحسبًا لأي تقلبات جوية.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني حتى اللحظات الأخيرة قبل فتح اللجان، قائلًا إن الهدف هو أن تُجري محافظة الغربية انتخابات تُجسّد أعلى درجات الانضباط والتنظيم، مؤكدًا :أدعو أبناء محافظة الغربية للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، فمشاركتهم هي الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقد وفّرنا كل سبل الراحة داخل المقار وخارجها لضمان عملية انتخابية سلسة وآمنة للجميع.”