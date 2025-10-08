حسام حسن: محمد صلاح يستحق كل خير.. وأتمنى ألا يقلل أحد من إنجاز التأهل للمونديال

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بقائد الفراعنة محمد صلاح وبجهود جميع اللاعبين بعد التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد إنجازًا كبيرًا يجب تقديره وعدم التقليل من أهميته.

وقال حسام حسن في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "محمد صلاح يستحق كل خير، فهو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب، ويمثل قدوة في الالتزام والعطاء. كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وساهموا في تحقيق هذا التأهل التاريخي."



وأضاف المدير الفني للفراعنة:

"أتمنى ألا يُقلل أحد من إنجاز التأهل إلى كأس العالم، لأن الوصول إلى المونديال لم يكن أمرًا سهلًا، واحتاج إلى مجهود ضخم من كل عناصر المنتخب، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين أو الإدارة."

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلًا:"ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي ودعم كبير من الدولة والجماهير، وسنعمل من الآن على الاستعداد القوي للمشاركة المشرفة في كأس العالم المقبلة."