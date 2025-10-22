أيمن العشري: القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة تحول في مسار العلاقات بين الجانبين

علق أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا: مصر تشهد مرحلة جديدة ومهمة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية.



وأشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة التعاون بين الجانبين.

وقال العشري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن القمة تأتي في إطار إعادة رسم خريطة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورًا مستمرًا ومتناميًا يعكس متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.



وأوضح أن المباحثات ركزت على التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية، في ظل الاتفاق الذي تم توقيعه في مارس الماضي بقيمة تجاوزت 7 مليارات يورو، ما يعكس جدية الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية داخل مصر.



