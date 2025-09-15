رئيس وزراء العراق: الاعتداء على قطر تهديد للأمن الجماعي ويقوض فرص السلام

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، على أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة يمثل رسالة سلبية تقوض بشكل متعمد فرص الحلول السلمية في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي.

وقال السوداني: "نؤكد أن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية هو جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي، ويجب أن نتعامل مع أي اعتداء يقع على إحدى دولنا كتهديد يصيبنا جميعًا".

واقترح السوداني إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين بشكل صريح الاعتداء على قطر، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي عدوان يستهدف أي دولة عربية أو إسلامية كأنه يستهدف الكتلتين بأكملهما.

وفي السياق ذاته، حذر السوداني من استمرار السياسات الإسرائيلية "دون رادع"، معتبراً أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ولن تحقق الأمن لأي طرف، ودعا إلى وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار الكامل في غزة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فعلية تنقذ أرواح المدنيين وتفتح المجال أمام حل سياسي دائم.

واقترح السوداني تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة تتولى مهمة نقل موقف الدول الأعضاء إلى مجلس الأمن الدولي والجهات الدولية المعنية، قائلاً: "نحن أمام فرصة حقيقية لنبعث برسالة واضحة تؤكد أن أمن بلادنا ليس مسألة قابلة للتفاوض أو التأجيل".

واختتم السوداني كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الموقف العربي والإسلامي أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وحماية السيادة الوطنية للدول الشقيقة.