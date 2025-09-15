العاهل الأردني: العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، أن "أمن قطر هو أمن الأردن، واستقرارها استقرارنا"، مشددًا على "الدعم الأردني المطلق لدولة قطر في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تتعرض لها".

وقال الملك عبد الله إن "العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود، وأن ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير يستدعي موقفا عربيا موحدا، واضحا وحاسمًا"، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ رد قوي على ما وصفه بـ"الاعتداء الآثم".

وفيما يتعلق بالوضع في فلسطين، أكد العاهل الأردني أن "إسرائيل تمادت في أفعالها بالضفة الغربية على نحو يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، داعيًا إلى "ضرورة تحرك جماعي وعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات".

واختتم الملك عبد الله حديثه بالتشديد على أن "قمتنا هذه يجب أن تخرج بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، ووقف العدوان على غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب "تكاملًا عربيًا في المواقف والإجراءات".