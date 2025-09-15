قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ملك الأردن: الاعتداء الإسرائيلي علي سيادة قطر غير مقبول

ملك الاردن
ملك الاردن
عبد الخالق صلاح

قدم  عبد الله الثاني، ملك الاردن التعازي للشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، موضحا أنه يقف مع قطر لحماية الأمن القطري الذي هو أمن الأردن.

وأضاف  خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة بقطر بحضور الرئيس السيسي، أن العدوان الإسرائيلي علي الدوحة جاء بعد عامين من التجويع والإرهاب في قطاع غزة، لافتا أنه الاعتداء علي سيادة قطر غير مقبول .

وتابع ملك الاردن: علينا في العالم العربي والاسلامي ام يواجه هذه الحكومه الاسرائيليين المتطرفة ولابد ان تخرج قمتنا الاسلاميه اليوم، بقرارات لحماية قدسنا وعدم التهجير .

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الرئيس السيسي القمة الإسلامية قطر الامير تميم

لعمل طاجن السمك المغربي
مرسيدس ميني فان
كيا تيلورايد
قش الأرز
