«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
توك شو

رئيس وزراء العراق: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكا للقانون الدولي

محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق
محمود محسن

أكد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق ورئيس الجامعة العربية، أن الإعتداء الإسرائيلي على قطر والذي استهدف اجتماع كان يسعى لايقاف نزيف الدم في غزة وحماية المدنيين.

وقال محمد شياع السوداني، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية في الدوحة، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويهدد الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة الموجود في قطاع غزة.

وتابع رئيس وزراء العراق، أنه في ضوء ما تبذلة قطر في جهود الوساطة وارساء السلام، كان هذا الهجوم لا يجعل أن يكون هناك عملية سلام، مؤكدا أن الهجوم على الدوحة يعتبر تهديد للامن القومي لدولنا جميعا.

وأشار محمد شياع السوداني إلى أن اسرائيل قامت انتهاك القانون الدولي وسياددة الدول على ارضيها، ومع اسمرار تلك السياسات دون رادع لن يحقق الأمن لأي طرف وسيعمق دوامة العنف خاصة مع استمرار سياسة التجويع والابادة الجماعية. 

وأستكمل تصريحاته قائلا "أنه لا بد من التعامل مع اي استهداف للدول العربية بوصفه تهديدا للامن القومي المشترك ويتطلب اجراءات رادعة لمنع تكرار تلك الاعتداءات 

محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الإعتداء الإسرائيلي قطر غزة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

بالصور

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

