رئيس وزراء العراق: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكا للقانون الدولي

أكد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق ورئيس الجامعة العربية، أن الإعتداء الإسرائيلي على قطر والذي استهدف اجتماع كان يسعى لايقاف نزيف الدم في غزة وحماية المدنيين.

وقال محمد شياع السوداني، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية في الدوحة، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويهدد الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة الموجود في قطاع غزة.

وتابع رئيس وزراء العراق، أنه في ضوء ما تبذلة قطر في جهود الوساطة وارساء السلام، كان هذا الهجوم لا يجعل أن يكون هناك عملية سلام، مؤكدا أن الهجوم على الدوحة يعتبر تهديد للامن القومي لدولنا جميعا.

وأشار محمد شياع السوداني إلى أن اسرائيل قامت انتهاك القانون الدولي وسياددة الدول على ارضيها، ومع اسمرار تلك السياسات دون رادع لن يحقق الأمن لأي طرف وسيعمق دوامة العنف خاصة مع استمرار سياسة التجويع والابادة الجماعية.

وأستكمل تصريحاته قائلا "أنه لا بد من التعامل مع اي استهداف للدول العربية بوصفه تهديدا للامن القومي المشترك ويتطلب اجراءات رادعة لمنع تكرار تلك الاعتداءات