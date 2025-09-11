قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصروفات المدارس الرسمية لغات 2026 وتفاصيل أقساطها الأربعة ..قرار عاجل
فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-9-2025
قرار عاجل من الخطيب في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للأهلي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية
أهالي المرج يرفضون تحويل مدرسة الأندلس التجريبية من لغات لعربي.. ويطالبون بتدخل الوزير
الكليتان في جسد شيكا .. محامي وفاء عامر يكشف مفاجآت مدوية
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية

ارشيفية
ارشيفية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، في ضوء النجاح الذي حققته الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في بغداد في يناير ٢٠٢٥، حيث تم التأكيد على الحرص على البناء على ما تحقق من نتائج خلال أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في هذه الجهود، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص، استنادًا إلى ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متراكمة وإمكانات كبيرة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء العراقي هذا الدعم المصري، معربًا عن تقديره لما تبديه مصر من تضامن ومساندة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول آخر التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الجانبان عن إدانتهما الكاملة لهذا العدوان المشين، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدا تضامنهما مع دولة قطر الشقيقة ورفضهما لأي مساس بسيادتها أو محاولة لزعزعة استقرارها.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها قطاع غزة، حيث تم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما قام الرئيس باستعراض جهود واتصالات مصر الرامية إلى دفع الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني نحو استئناف مسار المفاوضات، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوساطة مصرية، لاستئناف التعاون بين الطرفين، في إطار حرص مصر على احتواء التوترات الإقليمية وتعزيز الحوار البناء، وصولًا إلى تسوية سلمية لهذا الملف الحيوي.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد شياع السوداني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

حكم قراءة القرآن من المصحف الورقي والإلكتروني بدون وضوء

الزكاة

هل هناك زكاة على الموتوسيكل والسيارة.. أمين الفتوى يجيب

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد "وزارة الشئون الإسلامية الماليزية"

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» للوفد الماليزي

بالصور

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

شاي الزعتر
شاي الزعتر
شاي الزعتر

مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

الكركم
الكركم
الكركم

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد