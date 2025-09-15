المجلس الرئاسي الليبي: نرفض الجريمة الإسرائيلية النكراء ضد قطر.. ونطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أنه نرفض الجريمة الاسرائيلية النكراء ضد قطر، مشيرا إلى أنه نعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عربية وإسلامية، هو إعتداء يمسنا جميعا.

وقال محمد المنفي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية في الدوحة، أن مسئولياتنا الانسانية والدينية تحتم علينا موقفا واحدا في الجمعية العامة للامم المتحدة لمنع ممارسات الاحتلال والجرائم التي يرتكبها في قطاه غزة، ضد المدنيين والعزل.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أنه نواصل إتخاذ موقف واحد في مجلس الامن ضد العدوان الاسرائيلي على قطر وقطاع غزة، مؤكدا أنه نطالب بان يكون هناك عضوية كاملة للشعب الفلسطيني مع التأكيد على دور الوساطة المصرية القكرية الهادفة لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أن نطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني ومساندة جنوب افريقيا لاستنكار الجرائم لاسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.