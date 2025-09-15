رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها

أكد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، أن العداون الاسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها، ولكن يستهدف الأمن العربي المشترك، مشيرا إلى أن سيادة دولنا خط أحمر غير قابل للمساس.

وقال عثمان غزالي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية في الدوحة، أن قطر ومصر تعمل في ملف التفاوض والهدنة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدا أن العدوان الاسرائيلي سيقوض عملية التفاوض.

وتابع رئيس جمهورية القمر المتحدة، أنه نؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإرساء دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



