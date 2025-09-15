الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الدوحة محاولة لتصفية مفاوضات حرب غزة

أكد جوزيف عون، رئيس جمهورية لبنان، أن المستهدف الحقيقيفي العدوان الإسرائيلي الاخير هو الدوحة ليست مفهوم أشخاص ولكن مفهوم الوساطة في الحوار.

وقال جوزيف عون، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية في الدوحة، أن محاولة العدوان الإسرائيلي على الدوحة، هي محاولة لتصفية فكرة التفاوض نفسها، ولذلك تم اختيار دولة قطر مركزا للاعتداء لانها قاطرة حوار وسلام.

وتابع الرئيس اللبناني، أن ضرب الأطفال الجياع في غزة وضرب المدنيين في سوريا ولبنان، هي صورة واضحة للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد شعوبنا العربية.