رئيس وزراء باكستان للقادة العرب والمسلمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

استشهد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، بأية قرآنية في حديثه أمام أعمال القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة ، وقال :" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

وقال شهباز شريف في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" الهجوم الإسرائيلي على قطر يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط ".

وتابع شهباز شريف:" دور الوسطاء مقدس دائما لأنهم الأمل لإبقاء الحوار للنهوض بأفاق السلام والحفاظ على الوساطة أولوية".

وأكمل شهباز شريف:" قطر قامت بجهود دبلوماسية مضنية لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي ".