برلمان كازاخستان: إقليم الشرق الأوسط يشهد تطورات صعبة بعد العدوان الإسرائيلي على قطر

أكد يارلان كوشانوف، رئيس البرلمان بجمهورية كازاخستان، أن اقليم الشرق الأوسط يشهد تطورات صعبة، مشيرا إلى أن جمهورية كازاخسنا تدين بشدة ما قامت به إسرائيل من عدوان على قطر.

وقال يارلان كوشانوف، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية، أن الافعال العدوانية لا تكون مقبولة على الإطلاق، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي ينتهك سيادة دولة قطر ومبادئ القانون الدولي.

وتابع رئيس البرلمان بجمهورية كازاخستان، أن الدوحة تسهم بفضل سياستها الثابتة في دعم الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، مؤكدا أنه نقدر المبادرات البناءة والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.