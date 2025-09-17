رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ

توجه رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اليوم /الأربعاء/ إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.



وذكر راديو باكستان في نسخته الإنجليزية أن عددا من المسئولين البارزين يرافقون شريف خلال زيارته إلى السعودية من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير الدفاع خواجة محمد آصف ووزير المالية محمد أورنجزيب ووزير الإعلام عطا الله تارار ووزير البيئة مصدق مالك.



وأشار الراديو إلى أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي لمراجعة كامل نطاق العلاقات بين إسلام آباد والرياض وبحث سبل تعزيزها، كما أنه من المتوقع أن يتبادل الجانبان خلال لقائهما وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.



بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان إن باكستان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات تاريخية راسخة قائمة على القيم المشتركة والثقة المتبادلة.



وتعد هذه الزيارة فرصة مهمة للجانبين لتعزيز الشراكة الفريدة بين باكستان والسعودية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.