لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع

محمود نوفل

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع في مدينة تولياتي.

وحذرت الطوارئ الروسية، من  خطورة من امتداد الحريق إلى مبنى مجاور.

وكانت  وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق أعلنت وقوع انفجارًا في مصنع بمنطقة ريازان الروسية، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 130 آخرين.

وأضافت الطوارئ الروسية في بيان لها على تطبيق تيليجرام، أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث بين الأنقاض في موقع الانفجار، على بُعد 320 كيلومترًا جنوب شرق موسكو.

وصرح حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، أن الحادث نجم عن حريق اندلع داخل ورشة عمل بالمصنع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ولم يُعلن عن سبب الحريق، ولم يتضح نوع المواد التي ينتجها المصنع.

كانت طائرات أوكرانية مُسيّرة قد استهدفت سابقًا البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في منطقة ريازان.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الروسية بأن الانفجار نجم عن اشتعال البارود.

