مقـ.تل 11 شخصا وإصابة 130 آخرين في انفجار بمصنع بمدينة ريازان الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم "السبت" أن انفجارًا وقع في مصنع بمنطقة ريازان الروسية أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 130 آخرين.

وأضافت الطوارئ الروسية في بيان لها على تطبيق تيليجرام، أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث بين الأنقاض في موقع الانفجار، على بُعد 320 كيلومترًا جنوب شرق موسكو.

وصرح حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، أن الحادث نجم عن حريق اندلع داخل ورشة عمل بالمصنع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ولم يُعلن عن سبب الحريق، ولم يتضح نوع المواد التي ينتجها المصنع.

كانت طائرات أوكرانية مُسيّرة قد استهدفت سابقًا البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في منطقة ريازان.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الروسية بأن الانفجار نجم عن اشتعال البارود.