صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية

أعلنت مؤسسة روستيخ الروسية عن تسليم وزارة الدفاع دفعة جديدة من منظومات الدفاع الجوي "Pantsir-SMD" المطوّرة، إلى جانب عربات قتالية مزوّدة بمنظومات "Pantsir-S" ، وذلك بعد اجتيازها جميع الاختبارات الفنية والعملياتية.

وأكد بيان المؤسسة أن النسخة الحديثة من المنظومة مزوّدة برادار متعدد الوظائف، وأنظمة بصرية وكهروضوئية متطورة، ما يتيح لها رصد الأهداف الجوية وتقييم فعالية الاشتباك معها بشكل أوتوماتيكي.

وفي هذا السياق، أوضح بيكخان أوزدوييف، رئيس قسم صناعة الأسلحة والذخائر في "روستيخ"، أن "Pantsir-SMD" أثبتت كفاءة عالية في حماية الأجواء الروسية، حيث نجحت في اكتشاف وتدمير أهداف جوية معقدة خلال العمليات القتالية.

وكانت "روستيخ" قد كشفت في وقت سابق أن هذه المنظومات لا تقتصر على التصدي للأهداف الجوية، بل قادرة أيضًا على التعامل مع أهداف برية وبحرية متعددة في آن واحد، بفضل تجهيزها برادارات متقدمة وكاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء.