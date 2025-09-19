قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
أخبار العالم

مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
ناصر السيد

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ارتفعت إلى 65,174 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الجرحى 166,071 مصابًا.

وأوضحت المصادر أن عشرات الضحايا ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.

وأضافت أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 شهيدًا، بينهم جثمان انتُشل من تحت الركام، إضافة إلى 146 مصابًا بجروح متفاوتة.

كما كشفت الإحصاءات أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي، عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 12,622 شهيدًا و54,030 مصابًا.

وفيما يخص استهداف قوافل المساعدات، أفادت المصادر الطبية بوصول شهيد واحد و17 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 2,514 شهيدًا، والإصابات إلى 18,431 حالة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في حصد المزيد من الأرواح يوميًا، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع المحاصر.

