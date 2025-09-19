مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ارتفعت إلى 65,174 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الجرحى 166,071 مصابًا.

وأوضحت المصادر أن عشرات الضحايا ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.

وأضافت أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 شهيدًا، بينهم جثمان انتُشل من تحت الركام، إضافة إلى 146 مصابًا بجروح متفاوتة.

كما كشفت الإحصاءات أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي، عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 12,622 شهيدًا و54,030 مصابًا.

وفيما يخص استهداف قوافل المساعدات، أفادت المصادر الطبية بوصول شهيد واحد و17 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 2,514 شهيدًا، والإصابات إلى 18,431 حالة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في حصد المزيد من الأرواح يوميًا، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع المحاصر.