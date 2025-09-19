قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
أخبار العالم

إرهاب إسرائيلي على أبواب المستشفيات.. الاحتلال يقتـ.ل مدنيين جنوب لبنان

ناصر السيد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على جنوب لبنان مستهدفا سيارة أمام مدخل مستشفى بمحافظة النبطية.

وأوضح موقع "النشرة" الإخباري اللبناني أن "مسيرات اسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين بين مركبا والعديسة".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الهجوم الإسرائيلي على سيّارة أمام مدخل ​مستشفى تبنين الحكومي​، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة أحد عشر شخصًا بجروح، من بينهم إثنان بحال حرجة".

وفي السياق نفسه نفذت طائرة إسرائيلية مسيرة غارة استهدفت آليّةً لنقل المياه في المنطقة الواقعة بين بلدتَي كوثرية الرز وأنصار.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد داني الغفري، المتحدث باسم القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل"، أن الهجمات التي وقعت مؤخراً والمتعلقة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وخاصة الليلة الماضية، تشكل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار الهش الذي تعيشه المنطقة منذ تشرين الثاني 2024، داعيا إلى ضرورة التوقف الفوري عن هذه الأعمال العدائية حفاظًا على الأمن والسلام في المنطقة.

إرهاب إسرائيلي أبواب المستشفيات طائرات الاحتلال جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على جنوب لبنان محافظة النبطية

