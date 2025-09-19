إرهاب إسرائيلي على أبواب المستشفيات.. الاحتلال يقتـ.ل مدنيين جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على جنوب لبنان مستهدفا سيارة أمام مدخل مستشفى بمحافظة النبطية.

وأوضح موقع "النشرة" الإخباري اللبناني أن "مسيرات اسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين بين مركبا والعديسة".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الهجوم الإسرائيلي على سيّارة أمام مدخل ​مستشفى تبنين الحكومي​، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة أحد عشر شخصًا بجروح، من بينهم إثنان بحال حرجة".

وفي السياق نفسه نفذت طائرة إسرائيلية مسيرة غارة استهدفت آليّةً لنقل المياه في المنطقة الواقعة بين بلدتَي كوثرية الرز وأنصار.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد داني الغفري، المتحدث باسم القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل"، أن الهجمات التي وقعت مؤخراً والمتعلقة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وخاصة الليلة الماضية، تشكل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار الهش الذي تعيشه المنطقة منذ تشرين الثاني 2024، داعيا إلى ضرورة التوقف الفوري عن هذه الأعمال العدائية حفاظًا على الأمن والسلام في المنطقة.