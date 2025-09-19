إسرائيل تعترض على زيارات الصليب الأحمر لأسرى غزة في سجونها

أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عن صياغة موقف مشترك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومقر الأمن القومي، ووزارات الدفاع والعدل والخارجية، بشأن الالتماس المقدم إلى محكمة العدل العليا؛ للسماح بزيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى الأمنيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال.

وجاء في الالتماس: "يجب معارضة زيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى من قطاع غزة، وللأسرى المنتمين إلى منظمات إرهابية، طالما أن زيارات مماثلة للمختطفين المحتجزين في قطاع غزة غير مسموح بها".

وفي وقت سابق، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري وكامل.

جاء ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال عن اعتقال "خلية صواريخ" في رام الله.

وكتب بن غفير عبر منصة “إكس”: "إذا لم نفكك السلطة الفلسطينية في الوقت المناسب؛ سنستيقظ متأخرين كما حدث في غزة".

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل أكثر من 75 فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفتح جيش الاحتلال مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين؛ وذلك من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، مشيرا إلى أنه سيُتاح الانتقال عبر شارع صلاح الدين، ثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له: “المسار سيبقى مفتوحًا حتى اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:00”.

وأشار جيش الاحتلال إلى ضرورة الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الأمن وإشارات المرور.

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، على مقتل 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك بنى تحتية لحركة "حماس" لم يتم تدميرها.

وأوضح دفرين- في البيان الذي بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية- أن "جنديًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة".

وأضاف أن البنية التحتية لحماس في المنطقة لم تدمر بعد، مُشيرًا إلى أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون"، تم بالفعل مهاجمة 1200 هدف للبنية التحتية التابعة لحركة حماس.