وزير الخارجية: مصر تستضيف عددا هائلا من اللاجئين.. وتتحمل عبئا يفوق قدرات أي دولة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تستضيف عددا هائلا من اللاجئين وتتحمل عبئا يفوق قدرات أي دولة على تحمله .

وأكد وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية .

و أضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لن يمكن أن تنعم إسرائيل فيما ينعدم الأمن للآخرين، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك خلال إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وعلى جانب آخر، وقع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهى، يوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

يأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات لقاء القمة بين رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس الرواندي بول كاجامي خلال زيارته الناجحة التي قام بها إلى مصر الأسبوع الماضي والتي شهدت توافقاً بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وعقب مراسم التوقيع، أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية والتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق لتكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الافريقية.



