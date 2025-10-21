285 فرصة عمل بشركة بالسويس براتب يصل إلى 17500 جنيه

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 285 فرصة عمل جديدة بشركة إس آي وايرنج سيستمز إيچبت بالسويس، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة السويس، وتشمل:

100 مشغل إنتاج براتب 8000 جنيه،

30 مراقب جودة براتب 8000 جنيه،

15 فني صيانة عامة براتب 8300 جنيه،

5 موظفين إداريين براتب 13930 جنيهًا،

20 من ذوي الهمم براتب 8000 جنيه،

5 مهندسين كهرباء براتب 17500 جنيهًا،

5 مهندسين ميكانيكا براتب 17500 جنيهًا،

5 مهندسين ميكاترونيكس براتب 17500 جنيهًا.

وأضافت الوزارة أن السن المطلوب من 18 حتى 35 سنة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري عبر النموذج الإلكتروني التالي:

https://forms.office.com/r/jwq70pqyQH



ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة استمرار جهودها في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية والحد من معدلات البطالة.