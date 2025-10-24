قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
أخبار البلد

مجلة فوربس تختار رئيس الرعاية الصحية ضمن قائمة أبرز 10 قادة حكوميين

احمد السبكي
احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط (Forbes Middle East) اختيار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ضمن قائمة أبرز 10 قادة حكوميين في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2025، تقديرًا لدوره الريادي في تطوير وتحديث المنظومة الصحية المصرية، وقيادة نموذج إصلاحي متكامل يقوم على التحول الرقمي والاستدامة والابتكار المؤسسي.

أكدت فوربس الشرق الأوسط أن هيئة الرعاية الصحية أصبحت نموذجًا إقليميًا ملهمًا للإصلاح الصحي في الشرق الأوسط، ومثالًا رائدًا للإرادة السياسية العازمة على تغيير حياة المواطنين للأفضل، مشيرة إلى أن ما تحقق في مصر يمثل قصة نجاح حقيقية في بناء نظام صحي شامل ومستدام يضع الإنسان في صدارة أولوياته.

أوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن دعم القيادة السياسية كان ولا يزال المحرك الرئيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهو ما مكّن الهيئة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك سيكون الانطلاق بخطى واثقة لاستكمال المرحلة الثانية.

أشادت فوربس الشرق الأوسط بنجاح هيئة الرعاية الصحية في بناء نموذج متميز في مجال السياحة العلاجية عبر مبادرة "نرعاك في مصر" (In Egypt, We Care)، والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية الإقليمية والدولية، حيث قدمت الهيئة خدمات طبية متقدمة لأكثر من 30 ألف مريض دولي من 120 دولة بعائدات تجاوزت 5 ملايين دولار.

أكدت فوربس الشرق الأوسط أن هيئة الرعاية الصحية واصلت تعزيز التحول الرقمي باعتباره أحد أعمدة النجاح لبناء نظام صحي ذكي ومستدام، مشيرة إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 900 ألف عملية جراحية بمعايير عالمية داخل منشآتها الصحية، منها 35% عمليات متقدمة عالية المهارة وذات طابع خاص، بما يعكس التطور الكبير في قدرات منظومة الرعاية الصحية المصرية.

ذكرت فوربس الشرق الأوسط أن هيئة الرعاية الصحية أطلقت برنامج التوأمة الدولية مع فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا، كخطوة استراتيجية تهدف إلى نقل وتوطين الخبرات الطبية المتقدمة وتعزيز تنافسية مصر في الطب الحديث والرعاية الصحية التخصصية.

واختتمت فوربس الشرق الأوسط تقريرها بتوجيه خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه أحد أبرز رموز القيادة الصحية في المنطقة، وأن رؤيته الاستراتيجية أسهمت في بناء منظومة صحية ذكية ومستدامة تمثل نموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط.

مجلة فوربس الشرق الأوسط هيئة الرعاية الصحية حياة المواطنين المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

أداب خطبة الجمعه

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

