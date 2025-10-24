مجلة فوربس تختار رئيس الرعاية الصحية ضمن قائمة أبرز 10 قادة حكوميين

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط (Forbes Middle East) اختيار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ضمن قائمة أبرز 10 قادة حكوميين في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2025، تقديرًا لدوره الريادي في تطوير وتحديث المنظومة الصحية المصرية، وقيادة نموذج إصلاحي متكامل يقوم على التحول الرقمي والاستدامة والابتكار المؤسسي.

أكدت فوربس الشرق الأوسط أن هيئة الرعاية الصحية أصبحت نموذجًا إقليميًا ملهمًا للإصلاح الصحي في الشرق الأوسط، ومثالًا رائدًا للإرادة السياسية العازمة على تغيير حياة المواطنين للأفضل، مشيرة إلى أن ما تحقق في مصر يمثل قصة نجاح حقيقية في بناء نظام صحي شامل ومستدام يضع الإنسان في صدارة أولوياته.

أوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن دعم القيادة السياسية كان ولا يزال المحرك الرئيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهو ما مكّن الهيئة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك سيكون الانطلاق بخطى واثقة لاستكمال المرحلة الثانية.

أشادت فوربس الشرق الأوسط بنجاح هيئة الرعاية الصحية في بناء نموذج متميز في مجال السياحة العلاجية عبر مبادرة "نرعاك في مصر" (In Egypt, We Care)، والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية الإقليمية والدولية، حيث قدمت الهيئة خدمات طبية متقدمة لأكثر من 30 ألف مريض دولي من 120 دولة بعائدات تجاوزت 5 ملايين دولار.

أكدت فوربس الشرق الأوسط أن هيئة الرعاية الصحية واصلت تعزيز التحول الرقمي باعتباره أحد أعمدة النجاح لبناء نظام صحي ذكي ومستدام، مشيرة إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 900 ألف عملية جراحية بمعايير عالمية داخل منشآتها الصحية، منها 35% عمليات متقدمة عالية المهارة وذات طابع خاص، بما يعكس التطور الكبير في قدرات منظومة الرعاية الصحية المصرية.

ذكرت فوربس الشرق الأوسط أن هيئة الرعاية الصحية أطلقت برنامج التوأمة الدولية مع فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا، كخطوة استراتيجية تهدف إلى نقل وتوطين الخبرات الطبية المتقدمة وتعزيز تنافسية مصر في الطب الحديث والرعاية الصحية التخصصية.

واختتمت فوربس الشرق الأوسط تقريرها بتوجيه خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه أحد أبرز رموز القيادة الصحية في المنطقة، وأن رؤيته الاستراتيجية أسهمت في بناء منظومة صحية ذكية ومستدامة تمثل نموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط.