مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
أخبار البلد

الرعاية الصحية ترفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى بجميع منشآتها بأسوان

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع منشآتها بمحافظة أسوان، تزامنًا مع الحدث العالمي لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وذلك لتأمين الفعاليات والاحتفالات، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين والزائرين من مختلف المحافظات والدول المشاركة في هذا الحدث العالمي الفريد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة وضعت خطة طوارئ متكاملة لتأمين الفعاليات، تشمل تعزيز أقسام الطوارئ والاستقبال وغرف العمليات بجميع المستشفيات بالكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة، مع استمرار العمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة، فضلًا عن تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

 خطة التأمين الطبي  

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى أبو سمبل الدولي تمثل محورًا رئيسيًا في خطة التأمين الطبي للفعاليات، حيث جرى رفع جاهزيتها بشكل كامل ودعمها بالكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات الحديثة، إلى جانب نشر وحدات طبية متنقلة في محيط المعبد والمناطق السياحية الأكثر ارتيادًا بمدينة أبو سمبل، لتأمين الزائرين صحيًا وتقديم الرعاية الطبية الفورية للحالات الطارئة.

مستشفى أبو سمبل 

وأضاف أن مستشفى أبو سمبل الدولي تُعد من أبرز الصروح الطبية في جنوب الصعيد، حيث تمتد على مساحة 6,300 متر مربع منها 4,200 متر مربع للمباني، وتعمل بطاقة استيعابية تبلغ 33 سريرًا، وتضم غرفتي عمليات مجهزتين بأحدث التقنيات الطبية، وأربع وحدات للغسيل الكلوي، وصيدليتين، ومعامل تشخيصية متكاملة تشمل فحوصات الكيمياء والفيروسات، وقسم أشعة متطور يضم جهاز أشعة مقطعية (CT) وجهازي أشعة عادية وجهاز CRM، بما يؤهلها لتقديم خدمات طبية عاجلة ومتخصصة على أعلى مستوى من الجودة.

أنشطة توعوية وترفيهية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن خطة الهيئة لتأمين الفعاليات لا تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل تمتد أيضًا لتشمل أنشطة توعوية وترفيهية للزائرين والمواطنين خلال احتفالات تعامد الشمس، إلى جانب الترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تخت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، التي تعكس مكانة مصر كوجهة متميزة للعلاج والسياحة الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية تصريحه بأن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي للفعالية، فضلًا عن  93 مركزًا ووحدة لطب الأسرة موزعة على مختلف مراكز محافظة أسوان، لتقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشددًا على أن الهيئة تضع سلامة المواطنين والزائرين في مقدمة أولوياتها، وتعمل باستمرار على تأمين الزائرين طبيًا خلال الفعاليات القومية والمؤتمرات الدولية والاحتفالات العالمية.

تعامد الشمس وجه رمسيس الثاني معبد أبو سمبل الرعاية الصحية المواطنين مستشفى أبو سمبل نرعاك في مصر

