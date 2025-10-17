قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين
خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة
تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرعاية الصحية: نسعى لبناء منظومة متكاملة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي

أحمد السبكي
أحمد السبكي
محمد البدوي

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، إن مصر ليست الدولة الأولى التي تطلق مستشفى افتراضيًا، موضحًا أن هناك بالفعل مستشفيين افتراضيين يعملان في عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، والتي تُعد من النماذج الرائدة في هذا المجال.

التكنولوجيا الصحية

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال حوار تليفزيوني عبر قناة “ام بي سي مصر”، أن هيئة الرعاية الصحية قامت بالتشاور مع خبراء ومتخصصين في مجال التكنولوجيا الصحية، من أجل نقل وتوطين التكنولوجيا داخل القطاع الطبي المصري، مشددًا على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في تقديم الرعاية الصحية، لما له من قدرة على تحسين جودة الخدمة وسرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج المناسب.

 الابتكار والتحول الرقمي

وقال: “نحن نمثل المستقبل في مجال الرعاية الصحية، ونسعى لبناء منظومة متكاملة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، لتقديم خدمات طبية تليق بالمواطن المصري”.

 بنية تحتية قوية

وأوضح السبكي أن محافظة الإسماعيلية تم اختيارها لتكون مقرًا لأول مستشفى افتراضي في مصر، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية قوية واستعداد فني لتطبيق النموذج الجديد. 

مجموعة متكاملة من العيادات

وأضاف أن المستشفى الافتراضي يضم مجموعة متكاملة من العيادات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine)، والتي تتيح للمرضى التواصل مع الأطباء والحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة للانتقال الفعلي إلى المستشفيات.

جودة الحياة الصحية للمواطنين

وتابع رئيس الهيئة أن المستشفى الافتراضي يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تعزيز الابتكار وتوفير خدمات صحية ذكية ومستدامة، تُسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

