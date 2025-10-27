الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 28 منشأة صحية بالسويس وفق معايير الاعتماد

تُبرز الهيئة العامة للرعاية الصحية حجم الإنجازات التي تحققت بمحافظة السويس في تطوير الخدمات الصحية، بالتزامن مع زيارة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروعات التنمية بالمحافظة واحتفالاتها بعيدها القومي، تأكيدًا لنجاح الدولة المصرية في بناء نموذج متكامل للرعاية الصحية الحديثة في مدن القناة، وفق توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية آمنة وشاملة ومستدامة للمواطنين.

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن ما تحقق بمحافظة السويس منذ بدء التشغيل الرسمي للمنظومة في ديسمبر 2024 وحتى اليوم، يجسد الإرادة السياسية القوية نحو تمكين المواطن من خدمات صحية متكاملة ومستدامة. وأضاف أن الهيئة نجحت خلال أقل من عام في تحويل السويس إلى نموذج نوعي في تطوير البنية التحتية والخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يعزز جودة الحياة الصحية للمواطنين.

كشف الدكتور أحمد السبكي أن منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس قدمت أكثر من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية خلال أقل من عام، بينها مليون خدمة في مجال طب الأسرة، ما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية لنظام الرعاية الأولية. وأشار إلى أن الهيئة نفذت عمليات متقدمة وذات مهارة بنسبة 21% من إجمالي العمليات الجراحية، ما يؤكد جاهزية فرقها الطبية وقدرتها على تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة.

وأوضح رئيس الهيئة أن محافظة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة في الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية، حيث تضم مستشفيات الهيئة 543 سريرًا داخليًا، و141 سرير رعاية مركزة، و27 سرير رعاية أطفال، و61 حضانة، و28 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات. وأضاف أن دخول منظومة هيئة الرعاية إلى السويس أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 226% للأسرة، و170% للرعايات المركزة، و44% للحضانات، ما يعزز جاهزية المحافظة لتقديم خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية.

أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 7 ملايين خدمة توعوية للمواطنين، إضافة إلى 153 ألف خدمة ضمن مبادرات الصحة العامة، و43 ألف خدمة لمرضى الأمراض المزمنة. كما تم تنفيذ 17,354 زيارة منزلية لتقديم الرعاية المجتمعية، و3,675 جلسة علاج كيماوي وبيولوجي لمرضى الأورام، إلى جانب العمل على إنشاء وحدة متخصصة لغسيل الكلى للأطفال لتوسيع نطاق الخدمات النوعية بالمحافظة.

وأكد السبكي أن 28 منشأة من منشآت الهيئة بالسويس حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ما يعكس الالتزام الكامل بمعايير الجودة والحوكمة المؤسسية. وأشار إلى أن أكثر من 500 ألف مواطن أصبحوا منتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ما يمثل تغطية صحية شاملة تُحقق العدالة في الحصول على الخدمة.

تطوير البنية التحتية الصحية بالسويس

أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة استثمرت نحو 6 مليارات جنيه في بناء وتطوير البنية التحتية الصحية بالسويس، تشمل إنشاء المجمع الطبي الأكبر في شمال مصر، وتطوير 3 مستشفيات تخصصية "مستشفى دار صحة المرأة والطفل، الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، والكبد ومناظير الجهاز الهضمي"، بالإضافة إلى 25 مركزًا ووحدة طب أسرة، مع مخطط للوصول إلى 33 منشأة صحية متكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

أوضح الدكتور أحمد السبكي أن محافظة السويس أصبحت مركزًا للخدمات الطبية المتقدمة، بعد إدخال خدمات نوعية لأول مرة، منها القساطر القلبية والمخية، وجراحات المناظير الدقيقة، وزراعة القوقعة، والجراحات الميكروسكوبية، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون. وأشار إلى أن السويس أصبحت وجهة للأطباء والاستشاريين من مختلف قطاعات الرعاية الصحية لقربها من القاهرة والعاصمة الإدارية.

أضاف رئيس الهيئة أن السويس تُعد نموذجًا للتحول الرقمي المتكامل، حيث تم ميكنة 100% من مراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظة، وتشغيل 26 معملًا بنظام إدارة المعامل (LIS) و6 أقسام أشعة بنظام (RIS/PACS). ولأول مرة في مصر، تم تفعيل تقنيات الجيل الخامس (5G) بالمجمع الطبي، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية لأنظمة إدارة المباني (BMS) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن استدامة الخدمات.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن محافظة السويس تمثل اليوم نموذجًا متميزًا لنظام صحي ذكي ومستدام في إطار المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن ما تحقق بها يعكس نجاح الدولة في بناء مؤسسات صحية حديثة قادرة على خدمة المواطن بكفاءة وجودة، وتجسيد التحول المؤسسي الشامل في مدن القناة.