بعد حريق مركب الأقصر.. الشركة المالكة تنقل 230 سائحا إلى مراكب بديلة وتؤكد استمرار الرحلات

اتخذت الشركة المالكة للمركب السياحي الذي اندلع به الحريق مساء اليوم الثلاثاء جنوب محافظة الأقصر، إجراءات عاجلة لضمان راحة السائحين وسلامة برنامجهم السياحي، حيث قامت بنقل جميع الركاب البالغ عددهم 230 سائحًا من مختلف الجنسيات إلى عدد من المراكب الأخرى التابعة لها، بعد إخلائهم من المركب المتضرر.

وجاء ذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية في إخلاء السائحين بأمان من المركب الذي اشتعلت به النيران أثناء الإبحار، حيث تم نقلهم عبر أتوبيسات سياحية مجهزة إلى المراكب البديلة المخصصة لاستكمال رحلتهم النيلية دون تأثر بالحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، متابعة الموقف أولًا بأول لحين الانتهاء من عمليات التبريد والفحص والتأكد من سلامة المنطقة بالكامل.