أوكرانيا و«الناتو» يبحثان مُبادرة التعاون في مجال الأسلحة
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل
قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر
دعاء الصباح.. 11 كلمة تحفظك من الجن والحسد ردّدها عند الخروج
أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ
ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة
كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق | تعرّف عليها
أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة
محافظات

تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل

شهد هويس إسنا بمحافظة الأقصر فى الساعات الأولى من صباح اليوم وقوع تصادم خفيف بين باخرتين سياحيتين أثناء عبورهما المجرى الملاحي، دون تسجيل أي إصابات بين السائحين أو أفراد الطاقم.

وأكد مصدر  أن إحدى الباخرات كانت تستعد للخروج من الهويس بينما كانت الأخرى في طريقها للدخول، مما تسبب في احتكاك بسيط نتجت عنه تلفيات محدودة في جسم إحدى الباخرات دون تأثير على سلامة الرحلات أو سير الحركة داخل الهويس.

وانتقل مسئولو شرطة المسطحات المائية وفرق المتابعة إلى الموقع فور وقوع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من عدم وجود أي أضرار تؤثر على الحركة النيلية، حيث استؤنفت الرحلات بعد الاطمئنان على جميع السائحين.

وأكدت مصادر  أن الحادث لم يؤثر على برنامج الرحلات النيلية، وأن جميع البواخر تواصل عبورها الهويس بشكل طبيعي وسط متابعة الجهات المختصة لضمان انتظام الحركة وتأمين السياح.

