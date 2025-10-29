تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل

شهد هويس إسنا بمحافظة الأقصر فى الساعات الأولى من صباح اليوم وقوع تصادم خفيف بين باخرتين سياحيتين أثناء عبورهما المجرى الملاحي، دون تسجيل أي إصابات بين السائحين أو أفراد الطاقم.

وأكد مصدر أن إحدى الباخرات كانت تستعد للخروج من الهويس بينما كانت الأخرى في طريقها للدخول، مما تسبب في احتكاك بسيط نتجت عنه تلفيات محدودة في جسم إحدى الباخرات دون تأثير على سلامة الرحلات أو سير الحركة داخل الهويس.

وانتقل مسئولو شرطة المسطحات المائية وفرق المتابعة إلى الموقع فور وقوع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من عدم وجود أي أضرار تؤثر على الحركة النيلية، حيث استؤنفت الرحلات بعد الاطمئنان على جميع السائحين.

وأكدت مصادر أن الحادث لم يؤثر على برنامج الرحلات النيلية، وأن جميع البواخر تواصل عبورها الهويس بشكل طبيعي وسط متابعة الجهات المختصة لضمان انتظام الحركة وتأمين السياح.